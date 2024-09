¿Surgió el amor entre Mauro Icardi y la ex participante de GH Yasmila Mendeguía ?

Una fuerte versión de romance entre Mauro Icardi y una ex «Hermanita» se desató en las últimas horas. El futbolista fue vinculado con Yasmila Mendeguía, participante del reality en 2016.

Una foto de Mendeguía se viralizó porque llevaba puesta una camiseta del Galatasaray, equipo en el que Icardi juega actualmente. Pochi de Gossipeame compartió: “La ex GH Yasmi Mendeguia con una camiseta de Mauro Icardi».

La respuesta no se hizo esperar y Yasmila salió al cruce: «¿Eh? Esa camiseta es vieja, es de antes de que jugara Mauro, por lo que me dijeron. Me la prestaron mis amigos turcos para ir a ver un partido, me haces morir. De hecho es más cara que la original. No se consigue. Tiene todas las firmas de los que ganaron la copa ese año», contestó.

¿Será que Icardi solamente tiene pensado volver con Wanda?