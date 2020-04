Su testimonio: Fanny Mandelbaum fue víctima de porno extorsión

¿Por qué es tendencia? @porquetendencia “Fanny”:

Porque Fanny Mandelbaum habló en #LAM sobre algunos mails que recibe En el ciclo matutino de El Trece abordaron el tema de las estafas y extorsiones virtuales que se potenciaron en las últimas semanas, al igual que el sexo virtual y el consumo de pornografía, con el tema de la cuarentena.

En el día de ayer la periodista Fanny Mandelbaum se convirtió en tendencia en Twitter luego de brindar una nota telefónica para Los ángeles de la mañana (LAM) donde reveló que fue víctima de porno extorsión.

Allí revelaron que ser víctima de extorsión a través de las redes es algo que puede ocurrirle a cualquiera, haya mantenido o no sexo virtual y tenga o no material comprometedor en su computadora o dispositivos electrónicos. Tal fue el caso de la periodista que contó que fue amenazada con difundir material suyo si no pagaba cierta suma, a lo que aseguró que no tenían nada que mostrar.

En diálogo con Ángel de Brito, Mandelbaum relató: “No me mandaron un mail, me mandaron 30, constantemente con diferentes remitentes, yo lo abría y era lo mismo. Me pedían 2.500 Bitcoins para no mandar mis videos”.

“¿Qué te paso cuando leíste ‘Fanny tenemos tus videos’?”, preguntó el conductor; a lo que ella contestó muy segura: “Tengo una ventaja, formo parte del 90% que nunca vio una porno porque no le gusta. Entonces le pregunté a mi hijo si había usado mi computadora, y me dijo ‘para qué voy a usar la tuya si tengo la mía’. Entonces me quedé tranquila”.

Además, contó que se trataba de correos genéricos, en los que el remitente ni siquiera sabía a quién los dirigía: “No saben si soy mujer u hombre porque mi mail no tiene mi nombre. Entonces insistían porque pensaban que era un hombre, me dijeron que tenía buen gusto, que elegía las mejores pornos, que me felicitaban, era un mail larguísimo”.

Para cerrar con el tema, contó que eran textos en inglés y en los que hasta figuraba la primera contraseña de correo electrónico que ella utilizó hace más de doce años.