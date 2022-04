Su primera historia de amor con una mujer y su fanatismo por GoT: 10 cosas que no sabías de María Becerra

Los comienzos de María Becerra como youtuber y su consagración en la industria musical. A su corta edad, la cantante argentina ya logró colaborar con artistas internacionales como J Balvin, Prince Royce, Reik y Camila Cabello. Sin embargo, hay algunos datos curiosos sobre sus inicios, sus inspiraciones y su vida personal.

10 cosas que no sabía sobre María Becerra

1- Nombre completo: María de los Ángeles Becerra

2- Sus videos más vistos como youtuber: Se hizo conocida por sus divertidos videos subidos a YouTube. Actualmente, la segunda entrega de la saga “Cosas que pasan en el auto” cuenta con más de 12 millones de reproducciones y el video donde se corta el flequillo sola superó las 4 millones de visitas.

3- Fanatismo por GoT: La cantante tiene un tatuaje inspirado en Game Of Thrones, que lleva en medio del pecho y fue el primero que se hizo. Es una frase de la serie que se traduce como “mi sol y mis estrellas”, acompañada de un dibujo de un sol con estrellas en el interior.

4- Es abiertamente bisexual: En una entrevista para Shangay, María contó cómo vivió su primera experiencia con una mujer. “Estaba muy confundida. Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello” expresó al respecto.

5- Comparte un tatuaje con Belén “La Chilena”: Recientemente mostraron el diseño a través de sus redes sociales.

El resultado final Foto: Instagram

6- Actores favoritos: Es fanática de Jim Carrey, Ben Stiller y Adam Sandler, los tres actores de comedia a los que admira mucho.

7- Las canciones que le escribió a la misma persona: Durante un show reciente, la cantante confesó que “Dime cómo hago”, “Hipnotiza” y “Perdidamente” fueron escritas para una misma chica y agregó una pícara frase: “Pero bueno, si estás viendo esto: te lo perdiste”.

8- Su pasión por la pintura: Además de cantar, bailar y actuar, otro de sus hobbies es la pintura. De chica solía pintar muchos cuadros.

9- Es fanática de Dragon Ball: Desde los seis años comparte el fanatismo junto a sus hermanos.

10- Cantantes favoritas: En varias ocasiones confesó su admiración por Ariana Grande y Rihanna. Incluso hizo covers de “Love on the brain” y “Dangerous Woman”.