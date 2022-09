Su hijo fue abusado en Dufaur y apuntó contra REFLEJOS; “Pruebas sobran señores ensobrados”

(Por Ciudad Noticias): Patricia Meler en las últimas horas, le dedicó unas líneas al medio que siempre está a la orden del día y “opera” para el kirchnerismo del distrito de Saavedra. También semanario y radio REFLEJOS, encubrió el año pasado, un hecho de violencia de genero donde el involucrado de golpear a una mujer de Saavedra de manera salvaje y cobarde, es hijo nada más ni nada menos que de la Jefa Inspectora Regional de Educación Valeria Visotsky.

También se recuera otros hechos en los que REFLEJOS fue cuestionado por víctimas de abusos y familiares de las mismas.

Entre los casos están; el abuso que sufriera una joven saavedrense quien acusó al ex vicepresidente del club Atlético Edmundo “Lucho” Castro.

En aquel entonces, los periodistas del medio que ha perdido credibilidad en el distrito, Verónica Piangatelli y Jorge Sandoval, se negaron a darle micrófono al esposo de la víctima.

Si pasamos al caso de Dufaur donde tres menores abusaron de un compañerito, el cuestionado medio pigüense nunca público cuando ocurrió el aberrante hecho, sin embargo, se hicieron eco del descargo que hizo el ex delegado kirchnerista de Dufaur y su ex pareja, integrante de la policía bonaerense, asegurando sin documentación en mano, que “no había pruebas”.

Pero los estudios médicos indicaron que hubo lesiones compatibles de abuso sexual con acceso carnal.

LA CAUSA QUE NO FUE:

En el caso orquestado por el abogado del diablo, Diego Marezi, y bajo las órdenes del ex intendente “K” Hugo Corvatta, Reflejos y todo su clan de periodistas beneficiados en su momento con suculentas pautas publicitarias de ese espacio político, hacían cadena nacional afirmando hechos que no sucedieron, donde no hubo una sola prueba de todo lo que se lo acusaba al ex director de éste medio. Tampoco dieron a conocer la resolución final de la fiscal a cargo de la causa.

El encargado en ese entonces y tras conocer el fallo, el “periodista” Walter Ditrich, decidió dejar su programa y dedicarse a la docencia. Éste, pasaba horas hablando con Marezi, varias entrevistas, no solo en radio sino que en Canal 4 Pigüé.

Llegaron a decir que la detención del ex director de Ciudad Noticias, era inminente y en realidad, Pablo Peralta, nunca estuvo imputado, solo sospechado, no piso sede policial y mucho menos policial.

¿Raro?, para nada. Los comunicadores que ya tienen varios antecedentes de éste tipo de accionar, en un principio, accedían a las copias de pedido de detención que les facilitaba Diego Marezi y que la justicia siempre se la negó porque no había elemento alguno.

Pese a que Marezi podría continuar aportando documentación para que Reflejos siga en cadena nacional junto al paracaidista que cayó en Saavedra antes que asumiera Corvatta, Gabriel “Pochoclero” Carbajal, otro operador “K”, el abogado del diablo se mantiene en silencio por el revés judicial que recibió en una causa totalmente armada.

Ante todos estos hechos, la madre del chico abusado en noviembre pasado en Dufaur, salió en su cuenta de Facebook a cuestionar con razón a los integrantes del medio “K;

“Jamás escucharon nuestra parte, solo las mentiras de los padres de estos engendros y que publicaron en sus redes sociales, y encima estos pseudos periodistas publicaron mentiras… pruebas sobran señores ensobrados!!! Lo que paso mi hijo fue terrible, horroroso como para que encima esta gente suba mentiras a sus medios “K” intentando convencer a la gente que todo lo que paso mi hijo no pasó, pero si pasó lamentable y es terrible”, afirmó Patricia Meler.