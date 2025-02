Stephanie Demner disfrutó de la playa y mostró sus curvas con una microbikini

La influencer Stephanie Demner volvió a deslumbrar con su look playero y esta vez lo hizo con una microbikini bicolor que promete convertirse en un imprescindible de la temporada 2025.

Stephanie Demner

La influencer posó desde la playa

A través de sus redes sociales, Demner compartió imágenes luciendo un traje de baño de dos piezas con base en turquesa shocking y detalles en off white. El conjunto incluye un corpiño con taza y una bombacha colaless con doble tirita de ajuste, resaltando su bronceado y realzando su figura.

Stephanie Demner

Para completar su look de verano, optó por un maquillaje natural con lipgloss transparente y llevó el pelo recogido en una cola de caballo alta. Además, sumó un par de lentes de sol ovalados con marco marrón y detalles metálicos en dorado, agregando un toque vintage a su estilismo.

Los bikinis favoritos de Stephanie Demner

La influencer no deja de marcar tendencia con cada una de sus apuestas fashion. Semanas atrás, se lució con una microbikini a rayas multicolor de corpiño triangular y bombacha cavada, combinada con un sombrero Jacquemus. En otra ocasión, apostó por un traje de baño en fucsia neón con corpiño bandeau y bombacha colaless, completando su look con un sombrero piluso en tonos naturales, uno de los accesorios más elegidos por las it girls esta temporada.

Stephanie Demner marca tendencia

Con cada publicación, Stephanie Demner reafirma su lugar como referente de la moda en redes sociales y continúa imponiendo tendencias en el mundo del verano y la playa. (Todo Noticias)