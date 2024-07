Stephanie Demner dio detalles sobre cuánto se gana como influencer

Con más de un millón de seguidores sólo en Instagram, Stephanie Demner logró posicionarse como una de las influencers más destacadas del país. Generando un ida y vuelta con sus seguidores, al exmodelo construyó una comunidad que le permite vivir como creadora de contenido.

Y en un de los tantos intercambios que tiene con quienes la siguen, Stephanie se prestó a responder algunas preguntas y compartió un video en el que explicaba una duda que le llegaba mucho: “Cuánto cobra un influencer?”

Si bien Demner aclaró que “todo es muy relativo” y que “no hay una tablita” que indique cuánto cuesta cada contenido que se sube, explicó que “todo tiene que ver con la cantidad de seguidores, pero más que nada el engagement y cómo es tu comunidad”.

“Y obviamente lo que el cliente esté dispuesto a pagar”, agregó la influencer, al tiempo que destacó que, como su comunidad está “muy fidelizada”, su cuenta actúa como si fuese una cuenta de muchísimos más seguidores.

En cuanto a las ganancias, la creadora de contenido detalló que “más o menos” se cobra 2,5 pesos por visualización. Por lo que si tenés 200 mil vistas, “entonces vas a cobrar más o menos por historia 500 mil pesos”, señaló.

Por último, Stephanie volvió a mencionar que la cifra es algo “muy relativo” y, a modo de ejemplo, contó sobre la vez que rechazó una oferta muy grande.

“A mí un cliente una vez me ofreció 4 millones de pesos por unas historias. Y para la sorpresa de todos ustedes, dije que no. ¿Por qué? Básicamente porque no estaba alineado ni con mis valores ni con mi contenido”, añadió la influencer.