Stefy, reveló que su hermana Vicky Xipolitakis sufrió el acoso de David Copperfield

La hermana de Vicki Xipolitakis, Stefy, lo reveló en el programa “Incorrectas”. Confesó por primera vez el acoso que sufrió su heramana, se trata de un hecho jamás revelado.

Stefi reveló: “Voy a contar una historia que nos pasó en Estados Unidos”, justo en el momento cuando en el programa hablaban sobre las parejas internacionales.

“Fuimos a ver un show de David Copperfield, nos sentamos en las primeras filas y en todos los trucos que necesitaba gente él venía y la sacaba a mi hermana. En todos, tenía como una obsesión“, agregó la hermana de Vicki Xipolitakis.

Y agregó sobre el hecho: “En uno de los trucos se la llevó para el fondo, la esperé y no salía, entonces cuando terminó todo me paré y me fui para atrás del escenario, estaban los seguridad de él y no me quisieron dejar pasar. Empecé a gritar el nombre de mi hermana”.

Se trata de algo que ocurrió hace muchos años atrás: “Me metí como pude entre los seguridad y entré a los gritos. Ahí salió mi hermana, Copperfield, todos, y mi hermana me dijo ´¡qué caliente está este mago!´”. Afortunadamente el mago no llegó a tocarla, según finalizó Stefi.

Hace poco, Vicky Xipolitakis estuvo en el programa de Divina Comida y mientras hablaban de profesiones frutadas o que querían hacer ella reveló: “Nunca hice nada. Me bancaba mi papá. De chiquita yo quería ser maestra jardinera o monja, pero de grande no se me dio ninguna de las dos cosas“.

Agregó la modelo: “Maestra jardinera porque amo a los nenes, es como que tenemos la misma cabeza, el mismo idioma, la misma alegría“.