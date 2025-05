Stefi Roitman desmintió separación de Ricky Montaner: Estoy súper feliz y lo extraño”

Madrid fue el escenario elegido por Stefi Roitman para presentar un nuevo capítulo en su carrera profesional. Acompañada por su equipo de trabajo, la actriz y conductora argentina llegó a la capital española para anunciar su participación en una película junto al reconocido actor estadounidense Ron Perlman, conocido por su papel en Hellboy. La noticia fue confirmada en una entrevista exclusiva con Puro Show, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2025.

El proyecto marca un punto de inflexión en la carrera de Roitman, quien en los últimos años alternó entre la conducción, el teatro y la televisión. Esta incursión en el cine internacional representa un gran salto profesional, y su elección de Madrid como base temporal tiene un propósito claro. “Tenía muchas aristas, muchas verticales así abiertas y tuve que empezar a cerrar un par de ventanas para enfocarme en la actuación y viajar y todo. Por ahora es como más el modo actuación, voy a vivir a Madrid un tiempo, venir para acá, que es un lugar que a mí me inspira mucho, me hace muy feliz”, declaró la actriz.

Roitman asistió sola a los Premios Platino, lo que alimentó ciertos rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con el músico Ricky Montaner. Sin embargo, en su conversación con Puro Show, la actriz se encargó de despejar dudas y aclarar su situación sentimental.

A pesar de la distancia, Roitman afirma que su relación sigue firme

“Vine sola a Madrid, con mi equipo de trabajo. Estoy bien, súper feliz, enamorada y lo extraño. Nos vemos mucho, nos acompañamos mucho, pero a veces los viajes se cruzan. Estuve tres semanas en Buenos Aires y Ricky no pudo ir”, explicó Roitman, dejando en claro que su vínculo con Montaner se mantiene sólido a pesar de las agendas ocupadas y los constantes viajes.

La actriz y el músico, quienes celebran pronto su tercer aniversario de casados, han enfrentado diversas etapas en su relación debido a los compromisos profesionales de ambos. Aun así, la pareja se mantiene unida y comprometida. “Está con muchas cosas, no para. Nos gusta estar en el detalle, me gusta compartir detalles con él. Me casé a los 27, era una nena. Lo soñé, soñé la imagen entrando con mi papá”, reveló con emoción Roitman.