Stadler levanta la mano para disputar la Intendencia de Puan en 2027

(Por Ciudad Noticias): Emiliano Stadler expresó públicamente su disposición a competir por la Intendencia de Puan en 2027, luego de recibir mensajes de apoyo y el respaldo de intendentes de la región y ministros.

El dirigente agradeció las muestras de aliento, aunque aclaró que la candidatura deberá ser definida por los militantes del movimiento y que no dependerá de una decisión personal.

“Estoy a disposición y tengo la fortaleza, la convicción y la fuerza para hacerlo”, manifestó Stadler.

Además, destacó que cuentan con un equipo de trabajo que podría transformarse en un futuro equipo de gobierno. En ese sentido, afirmó que tienen una idea clara sobre el rumbo que pretenden para el distrito, con el trabajo y la producción como ejes principales.

Stadler remarcó su pertenencia a los pueblos del distrito y aseguró que el compromiso del espacio es absoluto.