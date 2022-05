«Soy un caballero pero me fui al mundial»: La respuesta de Rusherking cuando le preguntaron por la China Suárez

El músico de 21 años fue consultado por LAM luego de que se viralizaran imágenes junto a la actriz en plena fiesta luego de los Martín Fierro.

Después de que se viralizaran varios videos a puro mimos junto a la China Suárez, en las últimas horas, el cantante Rusherking sorprendió con su respuesta cuando le consultaron sobre su supuesto romance con la actriz. En diálogo con el móvil del Ejército de LAM, el joven de 21 años se refirió a lo que pasó en la fiesta que reunió a varios famosos después de los Martín Fierro.

El lunes trascendieron varias imágenes donde se lo ve a Rusherking y a la China Suárez bailando muy pegados y mientras circularon fuertes rumores de romance, el joven oriundo de Santiago del Estero, respondió con una llamativa frase cuando desde LAM le consultaron sobre el tema.

«Prefiero de mi vida privada mantenerla oculta, soy un caballero pero me fue mundial», lanzó el artista y luego se le consultó sobre su ex pareja, María Becerra: » No voy a hablar de estas boludeces», concluyó en medio de las risas.