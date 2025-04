“Soy más lindo”: Tato de Gran Hermano apuntó contra Marcos Ginocchio, se creyó mejor y enojó a todos

Gran revuelo se armó en Gran Hermano este lunes, cuando dieron a conocer los castings de los participantes. Cómo se presenta cada uno muestra cómo se autopercibe y lo que busca con el reality, y la forma de presentarse de Santiago Algorta indignó a sus compañeros.

Cuando difundieron la grabación del uruguayo, quedaron sorprendidos con su extremada confianza en sí mismo. Tato aseguró, con cierta superioridad, que se sentía atractivo, y mostró sin reparos su alta autoestima y su necesidad de sobresalir.

Qué dijo Tato en el casting para Gran Hermano

No sólo se definió con la capacidad para entrer a la casa, sino que se mostró muy confiado en que tenía todo para ser el ganador. Y hasta admitió que no quería que ganaran sus compatriotas que habían ingresado en otras ediciones (Bautista y Rosina) porque quería ser el primer uruguayo en ganar el reality.

También admitió ser muy mujeriego: “Me encantan las mujeres, me encanta ir conociendo chicas nuevas y me cuesta mucho. Me aburro, me aburro rápido y cuando pienso un poquito en la idea de mucho tiempo, medio que me asfixio, me da como ansiedad”, admitió, mostrando su rechazo por el compromiso o las relaciones serias.

Su autoconfianza resultó chocante: “Me siento atractivo, siento que soy un chico que tengo una autoestima muy alta. Suena un poco soberbio decirlo así, pero es lo que me ha pasado”, indicó.

Y destacó su suerte con el sexo opuesto: “No he tenido mucho la necesidad de acercarme. La realidad es que se me han acercado más de lo que yo he tenido que acercarme”, aseguró. Y hasta tiró la idea de que iba a generar problemas entre las chicas, porque “más de una va a querer estar conmigo”.

La seguridad que tenía Tato de poder ganar Gran Hermano

En todo momento se creyó ganador: “Soy lo que quería, lo que buscaba. Para ganar Gran Hermano, siento que tengo lo que se necesita. Mi personalidad es suficiente”, aseguró. Y cayó en las tremendas comparaciones. “Dígame, un ex Gran Hermano que combine facha, con buena gente, con ‘no te pasa por arriba ni en pedo’. Uno, que para ustedes tenga esa personalidad. Las tres cosas”, desafió.

Y como le mencionaron a Nacho y a Marcos, subió la apiesta: “Ok, sumo un punto más: más divertido”. Y destacó: “No, perdón, no son más lindos”.

No conforme con creerse mejor que todos, aseguró que sabe exactamente qué hacer para gustar. “Creo que descubrí y tengo claro cuáles son mis caras que seducen un poco”, y se puso a gesticular, para risa de todos. “Esa en TikTok, no sabes cómo rinde”, sostuvo.

El colmo fue cuando comenzó a alardear sobre sus conquistas: “Me encantaría tener un álbum de poder hablar con las que estuve”. Y para seguir alabándose, agregó: “Creo que soy un tipazo”. En ese punto se dio cuenta de que se había pasado, y admitió: “Uy, qué soberbio que suena. Pero sí, creo que soy un tipazo”, insistió.