“Soy el malo para un sector de los herederos”: Matías Morla en el nuevo ciclo de Jorge Rial

Tras semanas de anticipación, finalmente América TV puso en el aire la nota de Matías Morla con Jorge Rial. El expresentador de «Intrusos» consiguió el testimonio del abogado de Diego Maradona para el estreno de «TV Nostra» ya que habló por primera vez en vivo desde la muerte del ídolo popular y soltó explosivas declaraciones en vivo.

«Arrancamos con una piña, hasta la Justicia se aceleró y no les presenté a mis compañeros todavía. Arranca con la nota más buscada, la de Morla» comentó Jorge Rial en los minutos iniciales de su programa. En el primer segmento de la entrevista, el letrado señaló: «Soy el malo para un sector de los herederos, ahora cuando se me muere Diego, se me muere mi mitad».

Luego se pronunció por la marcha que incentivaron Claudia Villafañe, Gianinna y Dalma Maradona y sentenció: «Fueron a la plaza porque ahora factura la marca Maradona. Cómo vas a hacer marcha en una plaza en una junta médica. ¿Marcha de qué? Acá tenés un fiscal que no duerme desde el 25 de noviembre. Hay algo que no voy a perdonar, a mí no me dejaron despedir a Diego».

Lapidario con las hijas de Villafañe y Maradona, Matías Morla reconoció que él está a cargo de la marca de Maradona pero que la familia también tiene incidencia en el asunto. «La marca sola no vale nada, a la imagen de Diego lo tienen los herederos. Él dispuso que puedo firmar la imagen y pueden usar el 50% de la imagen de para hacer contratos. A esto lo firmó en la Corte de Dubai».

Sobre su responsabilidad en los que respecta a la salud del referente futbolístico, Morla hizo eco de un asunto delicado: «Diego siempre tiene problemas con eso de las adicciones». Segundos después habló del rol de Rocío Oliva, la última pareja conocida de Maradona, t lanzó: «Rocío lo dejó y nunca se pudo recuperar, estaba obsesionado, muerto con Rocío. Le regaló propiedades y autos».