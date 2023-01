«Sos un ave de paso»: la mortal pelea de Ángel de Brito con una de sus enemigas más polémicas

Ángel de Brito es uno de los conductores más reconocidos de la farándula argentina, ya que su programa «LAM» ha logrado ser uno de los más vistos del mundo del espectáculo. Sin embargo, este espacio también ha desencadenado uno que otro problema con alguna famosa del medio.

Una de las peleas más reconocidas de Ángel de Brito fue la que tuvo en el pasado con Nancy Pazos cuando la panelista formó parte de su espacio, y aunque parecía que todo estaba solucionado, el conductor de América TV y la figura de Telefe volvieron a tener un altercado por medio de las redes sociales.

De Brito apuntó fuerte contra los debates de «GH» liderados por Del Moro.

Todo empezó cuando Ángel de Brito criticó a los panelistas de «Gran Hermano» el pasado 2 de enero cuando entrevistaban a Coty Romero, la última eliminada de la casa. El colega de Flor Peña aseguró que era insólito ver como le hacían preguntas y no la dejaban responder.

Nancy Pazos fue una de las invitadas a este debate, quien salió rápidamente al paso para agradecerle, de forma irónica, el consejo, ya que este era el show más visto de la televisión argentina. Fue justamente este mensaje el que desató la furia de la conductora de América TV.

El conductor no dejó pasar el comentario venenoso de la panelista de «A la Barbarossa».

«El consejo no era para vos, Nanchu. Telefe lidera desde 1990 sin vos, que sos un ave de paso. No sabía que tu vara era la cantidad. Pero no me sorprende, siempre cambias según quien te contrata. Beso«, escribió por medio de sus redes sociales.

El pasado entre Nancy y De Brito

Como ya mencionamos, esta pelea entre ambos lleva algunos años, e incluso en una ronda de preguntas y respuestas de Instagram, De Brito confesó que le «salvó la vida» a Nancy Pazos al no denunciarla, ya que podría ganar el juicio «caminando».

Pazos y De Brito tienen una larga trayectoria de conflictos y discusiones.

Cabe destacar que los mediáticos han tenido muchos encontronazos, y uno de los más icónicos fue durante la pandemia cuando el conductor criticó la actitud de algunos famosos al acceder a ir a Olivos en plena cuarentena.