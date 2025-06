¡Sorpresa total! Yanina Latorre descolocó al revelar a qué histórico rival suyo “le daría”: “Me encanta”

Dicen que los opuestos se atraen y quizás Yanina Latorre no sea “tan” diferente a su histórico antagonista en la televisión. Es que, aunque estén en las antípodas en muchos sentidos y divididos por la grieta política, para Yanina Jorge Rial tiene “algo” que lo hace muy atractivo.

Aunque a Yanina Latorre Jorge le parece algo más que un señor atractivo y seductor… ¡se acostaría con él! Así lo dijo en Sálvese quien pueda (América) luego de revelar la buena onda que tiene con Rial con quien, más allá de sus enfrentamientos, suelen hablar. «Aunque yo esté peleada (salvo que seas una inútil, como Estefi Berardi), yo te hablo por una cuestión profesional…», aseguró.

“¿Le das a Jorge?”, le lanzó Lizardo Ponce entonces, sin vueltas, al notar una chispita en los ojos de la angelita estrella de LAM. Lo que siguió dejó mudo a todo el equipo. Muy sincera, Yani no se tomó ni dos segundos y respondió, sin titubeos: “¡Seeee, me encanta! Para mí, tiene las manos más lindas de la televisión”.

“Estas manos me encantan. Me parece un tipo buenmozo”, agregó Yani, señalando el detalle de las extremidades de Jorge en la pantalla, y agregó: “Miro todo, manos, pies, yo soy muy detallista”. Y agregó: “Hasta ahora, no lo conozco desnudo… Me gusta, es fachero, es limpio y huele bien”.

YANINA LATORRE CRUZÓ A JORGE RIAL POR SU APOYO A CRISTINA

En los últimos días convulsionados por la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner Yanina Latorre arremetió una vez más contra Jorge Rial tras un tweet en el que el conductor señaló: «Nos prometieron que íbamos a ser Alemania. Pero no. Somos Venezuela».

«Están diciendo una sarta de pelotudeces. Jorge Rial poniendo ´íbamos a ser Alemania pero no, finalmente somos Venezuela´. ¡No, con los Kirchner íbamos a ser Venezuela! ¡Ellos querían ser Venezuela! El negocio del kirchnerismo, es que la gente siga siendo pobre, no es que la gente tenga plata y sea Alemania, porque si es Alemania empiezan a pensar en todo lo que necesitan y se termina el kirchnerismo”, lanzó.