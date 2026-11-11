Solicitan colaboración para dar con el paradero de un joven de 16 años

Nahuel Agustín Villareal está desaparecido desde el 8 de noviembre.

La Estación de Policía Comunal de Tornquist solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Nahuel Agustín Villarreal, de 16 años, en el marco de una causa caratulada “Averiguación de Paradero”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos color marrón. Posee un aro tipo argolla gris con un dije en la oreja derecha y no tiene tatuajes.

Al momento de ser visto por última vez vestía un pantalón de jean azul.

Ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, se solicita comunicarse con:

Estación de Policía Comunal de Tornquist: 0291-4941071.

Emergencias: 101.

También se puede concurrir personalmente a la dependencia policial, ubicada en avenida Sarmiento 73, Tornquist.

Se solicita a la población difundir la información y colaborar con la búsqueda.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST