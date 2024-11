Soledad Silveyra contó qué enfermedad la aqueja: “La pasé muy mal”

Soledad Silveyra, una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión argentina, estuvo recientemente de invitada en “La noche de Mirtha”, donde compartió detalles tanto de su vida personal como de su salud.

En los últimos tiempos fue noticia cuando surgieron rumores sobre el final de su relación con el periodista y escritor José Luis Vázquez. Sin embargo, Soledad Silveyra desmintió rotundamente la información y aprovechó su visita al programa de Mirtha Legrand para aclarar la situación.

“Lo conocí en Buzios en mi segundo día de vacaciones. Estuvimos ocho días charlando y me conquistó. Él tiene 73. No sé si es buen mozo, pero es maravilloso”, comentó Soledad, dejando en claro que sigue enamorada de su pareja y desmintiendo los rumores de ruptura. La actriz, conocida por su sinceridad, también expresó su molestia por la circulación de dichos rumores.

«Sufrí por él, porque no puedo entender de dónde salió ese rumor. Me dolió por él y por un texto que pusieron, donde decían que yo estaba harta. Soy una mujer educada, jamás me referiría así, aunque esté harta en serio. No lo diría jamás», agregó.

Soledad Silveyra un Neuralgia de Arnold

En el transcurso de la entrevista, Soledad Silveyra también reveló que está atravesando un difícil momento de salud. La actriz confesó que padece una enfermedad que afecta la parte inferior de la cabeza, específicamente la nuca, lo que la llevó a estar medicada durante los últimos tiempos.

Vivo sola, muy acompañada últimamente por Lucila San Gregorio que vino hoy, porque anduve con una Neuralgia de Arnold complicada», contó.

La Neuralgia de Arnold es un trastorno neurológico que afecta al nervio de la base del cráneo y provoca dolores agudos. “Todavía los tengo. Dios quiera que deje de tenerlos pronto. El Arnold es un nervio que tenemos en la base del cráneo y a mí me ataca del lado izquierdo. La verdad es que la pasé muy mal, ahora estoy mejor. Estoy medicada”, declaró

Su espíritu optimista frente a la adversidad

A pesar de la complicada situación de salud que atraviesa, Soledad se mostró optimista y llena de energía. Cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre cómo esta condición podría afectar su trabajo, dado que está próxima a estrenar una obra de teatro, la actriz respondió con su característico sentido del humor.

“Para trabajar creo que nos defendemos. Estoy muy contenta”, comentó con una sonrisa.

Qué es la Neuralgia de Arnold

La neuralgia de Arnold surge de un dolor ubicado principalmente en la parte superior de la cabeza. La misma se puede propagar al cerebro a través de los nervios que se conectan con el occipital y puede llegar a propagarse hasta la frente.

La neuralgia puede manifestarse cuando se irritan los nervios y se puede sentir en pinchazos, calambres, o una presión en el área afectada.