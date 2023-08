La demoledora denuncia de una exempleada que trabajaba en el restaurante de Matías Alé: “Es todo una fachada”

En las últimas semanas Matías Alé estuvo en el centro de la escena luego que una mujer que había trabajado en su local gastronómico hiciera una denuncia pública por las malas condiciones que había en el lugar.

En una nota que brindó en Crónica TV, Mariana Acosta manifestó esta situación y expresó que habría sufrido una demanda por hacer mención de Matías Alé durante los descargos que presentó mediáticamente.

En el testimonio, la mujer exclamó: “En diciembre empecé a trabajar sola porque los chicos de cocina se fueron por falta de pago. Trabajé 12, 14 horas e incluso llegué a quedarme a dormir en el local”, inició.

La demoledora denuncia de una exempleada que trabajaba en el restaurante de Matías Alé.

“Empecé trabajando en otra sucursal y en agosto me fui con Matías Alé donde abrieron la sucursal de Carlos Paz. Ellos no tenían idea de nada, ni de manejo de personal. Cualquiera que haya ido al restó lo sabe, ahí hacía todo”, señaló.

Además, indicó que había errores en cobro del sueldo: “Siempre me tenían que pagar el día 5 y me pagaban el 10 o el 12. Me respondieron ‘qué importa, acá se trabaja igual’. Me pagaron a los dos días y no me efectuaban el pago de los aportes jubilatorios ni la obra social. Me decían que el contador se olvidaba”.

Sin embargo, esto no resultó ser lo único porque la exempleada del restaurante del Matías Alé reconoció que todos estaban al tanto de lo que ocurría y que aún no se ha llegado a un desenlace entre las partes.

El contundente relato de la mujer que trabajó en el restaurante de Matías Alé

Durante el relato Mariana Acosta le apuntó al actor: “Matías no desconocía esta situación y me decía que solo se dedicaba al marketing. Él era socio, responsable del 50 por ciento. Me sentía pisoteada. Además, Alé tiene una casa de empanadas clandestina, es todo una fachada, es deplorable trabajar ahí”.

“Matías Alé quería que dijera legalmente que yo me fui del empleo, no me parece. El dinero que me ofrecen me sirve, pero quiero limpiar mi imagen como profesional. Los dueños de la franquicia también han iniciado una demanda legal contra Matías por no pagarles”, sentenció.