Soledad Fandiño combinó su microbikini bicolor con anteojos amarillos oversize

En la playa de Miami se lució con un traje de baño de dos piezas en color turquesa shocking con detalles en neón.

Alejada de la actuación e instalada en Miami junto a su hijo, Soledad Fandiño aprovecha los días de calor y de sol para mostrar sus mejores apuestas de alto verano desde la playa. En la víspera de Nochebuena, la modelo se fotografió con el mar celeste de fondo luciendo un conjunto de microbikini de alto impacto en color turquesa vibrante que combinó con un accesorio muy trendy y llamativo: unos anteojos de sol estilo aviador con vidrio amarillo.

Soledad Fandiño arrasó con su look de playa

Con las olas de fondo, la modelo se lució para las cámaras mostrando su apuesta de moda: un traje de baño de dos piezas en color turquesa vibrante, uno de los tonos tendencia que arrasan con todo en esta temporada 2023. ¿Los detalles del look? El corpiño es rectangular, al mejor estilo top deportivo. La bombacha, en tanto, es simple, con moldería de culotte. Ambas piezas tienen detalles de vivos en color amarillo neón, otro de los tintes furor del verano.

Soledad Fandiño combinó su traje de baño con lentes de sol. (Foto: Instagram/@soledadfandino).

Elevó el outfit playero con unos lentes de sol estilo aviador con vidrio transparente en color amarillo y armazón metálico en total black.

En el pie de foto de la publicación, dejó un consejo para sus más de 1 millón de seguidores: “Te digo algo que me repito todos los días: cree en vos, cree en vos siempre y sobre todo love yourself”, escribió. En tan solo horas, el posteo se llenó de likes y comentarios con halagos y elogios hacia su look.