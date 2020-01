Sol Pérez y una descomunal foto en micro short que hizo estallar el termómetro en “la felíz”

Sol Pérez hizo estallar las redes cuando publicó una sensual postal donde reveló cómo atraviesa su verano con un micro short y un traje de baño extra hot.

Sol Pérez es una de las mujeres del espectáculo argentino del momento. Será por su escultural cuerpo, su lengua rápida o su talento en el teatro, la “chica del clima” aparece en los medios todos los días gracias al amor y devoción que le tienen su seguidores. Ahora en Mar del Plata para hacer la obra “Veinte Millones”, sorprendió a sus fans con una sensual foto.

La vedette del verano compartió una imagen donde sus más de cinco millones de seguidores en Instagram le halagaron “el templo” y le dejaron más de 100.000 me gustas. Desde el micro short hasta la sonrisa perfecta, Sol Pérez lució su escultural cuerpo en una foto casera en su hogar de Mar del Plata.

“Disfrutando el solcito en casa”: escribió Pérez en su perfil, ya que se encuentra en la ciudad de la costa argentina protagonizando la obra de teatro “Veinte Millones” junto a Carmen Barbieri, Marcelo de Bellis, Alberto Martin, Sebastián Almada, Christian Alonso y Mónica Farro.

Es con ésta última que Sol Pérez tuvo peleas a lo largo de la obra. “Me acusó de acostarme con (Guillermo) Marín. Ella amenazó con que iba a llamar a una ambulancia si se subía al escenario conmigo, que me iba a lastimar. No dijo que me iba a lastimar, pero dijo ‘¿quieren ver cómo la empujo? Llamen a una ambulancia’.”

“¿Cómo voy a trabajar así? Yo no cobro el sueldo gracias a las que ella se chu… Yo cobro un sueldo porque vengo a laburar todos los días, como cobra el sueldo todo el elenco. Y no es por las que ella chu…”.

“Yo le avisé a la producción que me iba a salir a defender, porque bajo ningún punto de vista me iba a bancar lo que ella dijo ayer, porque mintió, se metió con la violencia de género para hacerse la pobrecita, y me parece que son temas con los que no se juegan”.

“Si a mí me llega información de cosas que hizo esta mujer antes, me imagino que a ustedes también. Ya sabemos las cosas que hizo y cómo se maneja. Yo no quiero quilombo mediático. Yo quiero ir a laburar como todos los días de mi vida”, terminó Sol Pérez en un sincericidio sobre su pelea con Mónica Farro.