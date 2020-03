Sol Pérez y su indignación con quienes no cumplen la cuarentena: “Estoy harta de lo mierda de personas que somos”.

Sol Pérez comenzó el miércoles inundada de bronca e impotencia. La conductora se topó con una interminable fila de vehículos en la Panamericana que coincidieron con el cierre del fin de semana largo. El tránsito no sólo le impidió llegar en el horario habitual a su trabajo, sino que también la enfureció por los argentinos que no respetan la cuarentena total y obligatoria.

“Para muchos la cuarentena son vacaciones y después del fin de semana largo la gente decidió volver a sus casas. Se juntaron 300 autos. Fila, fila y fila; un desastre todo”, comenzó Sol Pérez en su ciclo radial. Luego continuó con su descargo: “Vi policías pidiendo por favor que los dejaran pasar porque tenían que ir a sus trabajos. Les puedo asegurar que esos 300 autos no eran todos policías o médicos, la mayoría volvía de su fin de semana largo”.

“Nos joden la vida a todos los que tenemos que venir a laburar, a los que realmente prestamos un servicio, a informar, a ayudar a la gente”, agregó la conductora. Por último, cerró indignada: “Me tienen las pelotas infladas. Estoy harta de lo mierda de personas que somos. Me puse a llorar porque no podía creer; este país no va a ningún lado. Somos malas personas, no nos interesa que el policía y el médico tengan que cumplir con sus tareas”.

Previo al furioso descargo, Sol Pérez compartió en su cuenta de Twitter otra fuerte frase que generó polémica. “Hay gente estúpida y la cuarentena la pone peor. Qué peligroso un pelotudo aburrido“, publicó la figura del espectáculo.