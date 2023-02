Sol Pérez y Sofía Jiménez “sacaron los trapitos al sol”: Momento de tensión en The Challenge Argentina.

La última edición de “The Challenge Argentina”, conducido por Marley, vivió un tenso momento entre dos de sus concursantes, Sol Pérez por un lado, y Sofía “Jujuy” Jiménez por el otro. En una nueva noche de eliminación las participantes no callaron nada.

La dupla conformada por Rodrigo Cascón y Virgie Elizalde se alzó como la ganadora del desafío, por lo que debieron elegir con qué pareja competiría el dúo integrado por Rodrigo Mora y Sofía Jiménez para abandonar el programa. Y claro, Sol Pérez se mostró muy molesta por dicha situación.

Sol Pérez. Fuente: (Twitter).

Nuevo cruce en The Challenge Argentina

La modelo y panelista de Gran Hermano no dudó en sacar los “trapitos al sol” y confesar lo disgustada que se encontraba porque su amigo Rodrigo Mora, ex futbolista de River Plate, estaba analizando que junto a Lío Ferro compitan en la arena para ganarse su lugar unos días más en el reality.

“Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo” comienza el descargo de Sol Pérez ante la consulta de Marley. Y rápidamente agregó: “Sí me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y creo que fue un antes y un después”.

Sol Pérez vs Jujuy. Fuente: (Twitter).

“Acá no es personal”

Luego de las palabras de la ex “chica del clima” llegó el turno de responder para “Jujuy”, quien entre risas apuntó: “O sea a mí no me quiere claramente”. Mientras que Sol Pérez dejaba en claro que se dejaría guiar por sus sentimientos por más que se trate de una competencia, Sofía expresó:

Pero el contrapunto entre las participantes todavía no había finalizado. Sofía repetía que “una cosa es el corazón y otra el juego”, para que Sol repare nuevamente en que le cuesta separar, “no soy tan fría, me encantaría pero no puedo hacerlo”.

Sol Pérez vs Jujuy. Fuente: (Twitter).

Finalmente la dupla elegida para ganarse su lugar en la arena fue la del streamer “Oky” y Claudia Albertario, quienes terminaron victoriosos y continúan en “The Challenge Argentina”, por lo menos, hasta el siguiente desafío. Sofía Jiménez y Morita se despidieron de sus compañeros, y la pregunta que surge es ¿Sol Pérez se habrá alegrado?