Sol Pérez volvió a las redes tras ser atendida de urgencia por un cuadro de deshidratación.

Sol Pérez estuvo en boca de todos estos días tras haber sido atendida de urgencia por un problema de salud. La modelo volvió a las redes tras el susto.

La modelo y ex chica del clima, Sol Pérez arrancó el 2020 con el pie izquierdo. Tras haberse instalado en la ciudad balnearia de Mar del plata, porque protagonizará una obra con Carmen Barbieri, tuve un repentino problema de salud.

La panelista había aclarado que se trató de un fuerte susto que la obligó a llamar inmediatamente a un médico. “Arranqué el año para atrás. Me dolía mucho la cabeza y me bajó la presión. Pensé que era anginas pero no”, había detallado Sol Pérez en diálogo con el programa Involucrados.

En las últimas horas, la figura pública volvió a su cuenta de Instagram y publicó la primera foto tras el susto por su salud. “Mar del Plata 2020 ☀️”, escribió Sol Pérez junto a la foto donde se la ve bien, mientras luce (de espaldas) un bikini blanco.

Al final, luego de ser atendida por los médicos, le indicaron que fue solo un cuadro de deshidratación. Por otro lado, detalló que está siguiendo las indicaciones de los médicos: “Ahora estoy con medicamentos y tomando mucha agua”, contó.

Y dio detalles sobre el susto que sufrió: “No me llegaron a internar ni nada. Tampoco hizo falta suero. Me dieron unas gotitas para el ojo también porque me lloraba todo el tiempo, pero me dijeron que tiene que ver con la presión”.

Así lo contaba en el programa Involucrados: