Sol Pérez; “Una vez le dije a un chico con el que estaba saliendo que quería hacer un trío y se enojo. Me dijo…”

El martes 14, se emitió por Telefe el programa Divina Comida, en el que cinco famosos mantienen una charla divertida y banal en la casa de alguno de ellos y el anfitrión debe cocinar para todos. En ese contexto, Sol Pérez fue una de las invitadas de la noche.

Además de Sol, participaron Fede Bal, Giorgina Barbarrosa y Guillermo Coppola. Los invitados disfrutaron de una cena hecha por Lizy Tagliani y se divirtieron con sus ocurrencias. Luego, la panelista propuso jugar al “Shot Nunca”, el famoso juego de previas. ¿En que consiste? Una de las persona propone una consigna y todos aquellos que lo hayan realizado a lo largo de su vida deberán tomar un sorbo de bebida alcohólica, en este caso…tequila.

Y quien abrió el juego fue Sol: “Yo nunca tuve sexo con más de una persona al mismo tiempo”, dijo y contó detalles de una experiencia que tuvo hace unos años con un ex novio

“Una vez le dije a un chico con el que estaba saliendo que quería hacer un trío y se enojo. Me dijo ‘ah, buenísimo eh’. Entonces le respondí ‘bueno, pero pará… no dije que era sin vos’. Yo no podría hacerlo con dos hombres porque me sentiría muy en el centro”, reveló la rubia. Sin embargo resguardó la identidad de la pareja de aquel entonces.

Luego, agregó: “Nunca hice un trío y no quiere decir que nunca lo haga, pero por ahora no era parte del juego”. También, la modelo preguntó si alguno de los presentes fue infiel y automáticamente provocó la risa de todos los invitados, quienes tomaron un sorbo de tequila, en señal de que lo fueron.

Su relación con Guido

Actualmente, la ex chica del clima se encuentra en pareja con el personal trainer, Guido Mazzoni, con quien apostó a la convivencia. Recientemente, el entrenador habló sobre el vínculo con Pérez y sostuvo que no esperaba enamorarse de una famoso. “Estoy disfrutando muchísimo este momento de mi vida: no esperaba conocer una mujer así. Es la primera vez que salgo con alguien del medio”, mientras que Sol aseguró que le gustaría “buscar un bebé”