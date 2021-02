Sol Pérez sorprendió al revelar quién es uno de los mejores cocineros de «MasterChef Celebrity 2»

Sol Pérez reveló quién la sorprendió en «MasterChef Celebrity 2». Además, habló del incidente del grupo de WhatsApp.

Al igual que otras celebridades como Claudia Fontán, Candela Vetrano, Carmen Barbieri, Juanse y Andrea Rincón, Sol Pérez participa de la segunda temporada de «MasterChef Celebrity». A días del estreno, Sol pasó por el programa de Florencia Peña, «Flor de Equipo«. Habló del cruce que tuvieron dos participantes y confesó quién la sorprendió en la cocina.

Marcelo Polino, embajador de «MasterChef Celebrity«, le preguntó a la participante cómo se llevaba con sus compañeros en el reality show. Sol comentó: «Re buena onda todos, la verdad que es un grupazo». «Estamos preocupados por Alex Caniggia porque no había sido incluido en el grupo de WhatsApp. Me lo confesó Gastón Dalmau«, dijo Polino.

«Pero Gastón es re bueno. Pobre. Lo sumó al grupo pero Alex es medio anti WhatsApp. Cuando lo sumaron dijo que no sabía si quería estar. Pero está más que invitado al grupo», respondió Sol Pérez. Marcelo Polino no creyó que esto fuera así. «Una versión más polinesca es que ahora de lástima no quiere que lo metan», dijo el panelista.

«Es que los fuimos sumando de a poquito al grupo», explicó Sol. Y agregó: «Alex es re buen compañero». Más tarde, Flor Peña le preguntó a la participante de «MasterChef» quién la había sorprendido en la competencia. «Creo que todos sorprenden. Es un grupazo y todos tienen muchísimo para dar. Es muy exigente esta temporada», comentó Sol.

«Yo soy fanática de ‘MasterChef’ así que me vi la primera completa. Pero Alex sorprende», confesó. Lo mismo opinó Georgina Barbarossa. La actriz fue entrevistada en este mismo programa y confesó que Alex Caniggia la sorprendió. «Les juro por Dios que no daba dos mangos por Alex. Dije: ‘este pibe no sabe hacer nada’. Y nos está rompiendo», aseguró.