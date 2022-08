Sol Pérez se despidió de Nosotros a la Mañana: Arribaría a Telefe para sumarse a «The Challenge Argentina»

Sol Pérez se vio envuelta en un gran escándalo con la producción de Nosotros a la Mañana, el ciclo en el que trabaja junto a «El Pollo» Álvarez en El Trece, por haber extendido sus vacaciones sin avisarle a nadie. Tras esta situación, se supo que la panelista abandonará el programa definitivamente.

De acuerdo con información obtenida por Primicias Ya, Sol Pérez dejará de estar en el programa a partir del viernes 26 de agosto de 2022. No se sabe con certeza si fue por esta situación en particular, pero lo que sí se sabe es que la influencer estaba esperando hace meses que el canal le propusiera un rol de conducción, ya que no le interesaría más ocupar el rol de panelista.

Es por esto que Pérez abrió sus horizontes lejos de El Trece e incluso consideró firmar un nuevo contrato con Telefe. “Sol está en plenas charlas y negociaciones con Telefe para sumarse a esa pantalla. En los próximos días habrá más novedades”, informó el portal.

La salida de Sol Pérez no sería la primera baja que sufre Nosotros a la Mañana: anteriormente, Gastón Marote, periodista de policiales, dejó el programa para sumarse a Crónica TV, mientras que la coconductora Sandra Borghi se fue a Mediodía Noticias y fue reemplazada por Mariel Di Lenarda.

Por otro lado, también se rumorea que la rubia habría recibido una propuesta de Telefe para participar de The Challenge Argentina, un nuevo programa de desafíos físicos en Telefe que será conducido por Marley. Cabe destacar que Pérez dio indicios de que un nuevo proyecto está por llegar, ya que publicó una llamativa frase en su cuenta de Instagram: “¿Están listos para lo que se viene?”.