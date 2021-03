Sol Pérez: “Son más protagonista que los protagonistas”

Sol Pérez está disfrutando muchísimo de ser parte de “MasterChef Celebrity” a pesar del estrés que supone tener que probar sus habilidades todos los días.

La modelo se lleva muy bien con el jurado, y lo ha demostrado en cada programa a tal punto que aseguró que el formato funciona más allá de quien es parte del mismo.

” Son más protagonista que los protagonistas porque tomaron un lugar, la gente los respeta y lo que ellos dicen es palabra santa. Imponen un respeto que no sucede tal vez en otros programas”, dijo Sol.

La influencer no se mostró muy contenta con la posición de superioridad del jurado: “Vos te parás adelante de esos tres tipos y te juro que tenés cinco años. Es la autoridad máxima”.

“Es como cuando sabías que te la habías mandado, te llamaban en el colegio y era el director. Vos en tu cabeza te hacías la idea de que era lo máximo. Eso pasa con ellos tres”, explicó la concursante en diálogo con “Por si las Moscas”.

Además, reveló quién es su favorito: ¿Germán Martitegui, Damián Betular o Donato De Santis?

Sol Perez.

“Cuando hicimos con Fer Carlos la tortita, Betular no me dijo que llevaba gelatina, me lo dijo tarde. Ahí me divorcié y dejó de ser mi preferido”, confesó Sol Pérez.

“Ahora pasaron un montón de cosas y van a ver por qué me enamoré de Donato, que me ayudó en un montón de cosas”, concluyó.