Sol Pérez reveló que tuvo una crisis con su pareja a pocos días de su boda

Sol Pérez está en pareja con Guido Mazzoni y faltan muy pocos días para que den el sí. El casamiento está programado para el 25 de noviembre de este año, pero al parecer, la llegada al altar se les hizo cuesta arriba.

Recientemente, la periodista dialogó con el programa radial ‘Agarrate Catalina’ y allí contó intimidades de su relación. Entre los detalles de la boda y las anécdotas con su pareja, Sol tiró una bomba y fue que atravesó una fuerte crisis con su pareja, a días de contraer matrimonio.

«A veces cuesta llevar la pareja porque la vida te pone a prueba. Hay que trabajar mucho en el vínculo, y tuvimos un verano que fue fatal. Guido es una persona que no pelea, no discute por nada, prefiere tomarse un café y conversar, nosotros básicamente no peleamos» comenzó.

Sin embargo, el motivo del conflicto entre ellos, fue la cantidad de tiempo que la modelo le dedicaba a su trabajo: «Cuando tuvimos la crisis, yo estaba totalmente agotada y sobrepasada de trabajo, móviles, teatro, programa, y era mucho para él porque él lleva otro ritmo. Casi lo pierdo, tuve que remar mucho para recuperarlo».

«Uno se olvida a veces que necesita estar tranquilo, tener momentos de descanso, días de parate, y yo creía que era mi momento de brillar y no paraba. En ese momento, Guido llegó a un momento de no querer saber más nada porque estaba al lado mío que estaba 100% abocada al trabajo, y me dijo que sentía que ya no era él mismo y que no quería eso para su vida» agregó.

«En una pareja hay que ceder y ponerse de acuerdo para dedicarle tiempo a la relación y elegirse todos los días. A mí también me sirvió para parar un poco» concluyó la anécdota que, afortunadamente, terminó de la mejor manera y ahora gozan de un presente maravilloso.