Sol Pérez reveló el motivo por el cuál se ausentó de la TV: «Tengo otro objetivo»

Sol Pérez se ausentó toda la semana de los programas de televisión de los que forma parte, tanto ‘Cortá por Lozano’, como ‘El Debate de Gran Hermano’. Sus faltazos llamaron la atención de los televidentes, ya que se presumía que no se trataba de una cuestión de salud, ya que en redes sociales, la panelista se mostraba en perfecto estado. Hace algunas horas, la modelo terminó con las especulaciones y contó los motivos que la llevaron a alejarse de la TV. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores cuál es la situación que está atravesando hace días. «Tengo una duda existencial, por qué uno se mata estudiando, es lo único que hacés en todo tu día y cuando está llegando la hora de rendir sentís que no sabés nada y te agarran palpitaciones» comenzó. «No entiendo. Si te matas estudiando, leyendo… qué es lo que sucede en la mente que es como si de repente estás en cero de nuevo» agregó, dejando en claro que está súper enfocada en su carrera universitaria y que la preparación para los exámenes le está tomando todo el día. Por este mismo motivo, Sol Pérez no puede ni siquiera ir al gimnasio, la actividad que representa una de sus pasiones. «Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… pero hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que no pasa nada, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo» escribió en un posteo en el que luce sus músculos, que permanecen intactos a pesar de haber abandonado su entrenamiento.