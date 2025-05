Sol Pérez retomó su entrenamiento junto a su bebé: “Volviendo de a poco”

A un mes del nacimiento de su primer hijo, Sol Pérez mostró cómo regresó a su pasión por el entrenamiento físico, pero esta vez en compañía de Marco, el bebé que tuvo junto a su pareja Guido Mazzoni el pasado 4 de abril.

La abogada, modelo y panelista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde se la ve realizando ejercicios postparto mientras sostiene a su hijo en brazos. “Marco tiene 1 mes y 4 días y ya está entrenando con mamá. Él en su gym, yo volviendo de a poco”, escribió en Instagram.

En uno de los videos se la observa con ropa deportiva negra, haciendo sentadillas con banda elástica, y luego acostada sobre una colchoneta mientras el bebé la acompaña desde su propio espacio. Aunque se recupera de una cesárea, Sol contó que ya había empezado a caminar suavemente en la cinta a los 14 días del parto. “Hoy hablo bajito porque bebito duerme”, comentó en tono íntimo.

Sol Pérez retomó su rutina de entrenamiento postparto junto a su bebé Marco (foto Instagram)

Durante su participación reciente en el programa Cortá por Lozano (Telefe), Pérez se mostró conmovida al presentar por primera vez a su hijo ante las cámaras. “Los re extraño, muchas gracias por venir. Me voy a poner a llorar porque estoy sensible, muy emocionada”, expresó entre lágrimas y sonrisas al reencontrarse con el equipo.

Respecto al parto y el cambio personal que significó la maternidad, reflexionó: “Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”.

También destacó el rol de su pareja como papá primerizo: “Es un capo. Lo duerme cantándole Rocky”, reveló divertida. Aunque reconoció que no todo es color de rosa. “La pasamos fatal, en especial la segunda noche. Ahora tiene cólicos y a eso de las seis o siete de la tarde no para con nada. Le prendemos la canilla, hacemos todo, pero no se calma”, relató con total franqueza.

“Soy otra persona, me doy cuenta. Hay días en los que me levanto y me siento bien, como que me estoy recuperando”, concluyó Sol, dejando entrever los altibajos de esta nueva etapa, en la que combina ejercicio, emociones y maternidad con total autenticidad. (con información de Teleshow)