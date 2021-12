Sol Pérez puso una posible fecha de casamiento con su novio Guido Mazzoni.

El 2021 está terminando y algunas personas comienzan a cerrar ciclos o a abrir nuevos. Ese parece el caso de Sol Pérez, quien se convirtió en tendencia en las últimas horas al hablar de una propuesta de casamiento.

Durante el programa “Nosotros a la Mañana”, la modelo reveló la fecha en la que desea pasar por el altar junto a su novio Guido Mazzoni.

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron su relación en 2019. Foto: web

“Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso”, reveló Pérez ante la pregunta de Carlos Monti sobre su futuro en pareja.

“Lo confirmo, acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda”, aseguró antes de que termine el programa.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en Masterchef.

Estos plantes de Sol no son algo nuevo, ella ya había revelado en una entrevista que le gustaría casarse y tener hijos con su pareja, el empresario Guido Mazzoni, quien le lleva 11 años ya que él tiene 38 y ella 27.

“Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea”, contó la modelo.