Sol Pérez marcó tendencia con un look monocromático que enamoró a todos

Sol Pérez marca tendencia, una vez más, con su total look de cuerina en color beige dark. La famosa modelo y panelista de «Gran Hermano» generó impacto entre los televidentes y fans en las redes sociales al llevar este tremendo outfit.

Con un look con mucho poder y empoderamiento, la modelo Sol Pérez salió al aire con un look de tres prendas con detalles claves que la hace ver trendy, a la moda y con un estilo propio, algo importante para no caer en el olvido.

Sol Pérez. (Fuente: Instagram).

La modelo y presentadora llevó puesto un top leather tipo chaleco fabricado en cuerina y cuenta con un cinturón grueso con hebilla para ajustar según sea el gusto. Sol se robó las miradas al dejar de nuevo expuesto su tatuaje en el pecho.

Para generar un match y convertir su estilo en un total look, la exchica del clima lució una mini entablada o plisada de un costado con cierre invisible en la derecha. También tiene ajuste con hebilla metálica.

Sol Pérez. (Fuente: Instagram).

Para cerrar su mega look, la famosa se calzó unas topísimas polainas a tono y del mismo material que su mini y top. Este estilo urbano para las piernas, cuenta con bolsillos y ajuste con cinturón y hebillas en la parte superior. Un look en colores cálidos impecables.

Sol Pérez. (Fuente: Instagram).

Sol Pérez. (Fuente: Instagram).

Sol Pérez cambió de rubro

Sol se pegó una escapada a la playa y compartió desde allí varias fotos en las que su figura tallada por el ejercicio se robó los mejores piropos. Junto a las imágenes, la modelo confesó un cambio de actividad en su día.

«Me vine unos días a la playa a cuidar las carpas».

Sol Pérez. (Fuente: Instagram).

Con una bikini que se camufla con el tono de su piel dorada, Sol Pérez paralizó las playas y por unas horas fue la cuidadora de las carpas.