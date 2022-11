Sol Pérez lloró en vivo, preocupó a sus seguidores y salió a pedir perdón

Anoche se llevó a cabo un nuevo debate en Gran Hermano y Sol Pérez nuevamente se convirtió en tendencia en las redes luego de quebrarse en vivo. En pleno análisis, la modelo comenzó a llorar desconsoladamente y generó preocupación en sus seguidores. Al finalizar el programa salió a dar explicaciones y pedir perdón.

Cerca de las 23 horas, Sol Pérez comenzó a llorar y a secarse las lágrimas con un pañuelito, mientras Santiago del Moro continuaba con el debate y ella respondió como pudo. La situación se extendió por varios minutos y rápidamente en Twitter los seguidores mostraron su preocupación: “¿Por qué está llorando Sol Pérez?” fue la pregunta que varios televidentes se hicieron y no encontraron respuestas hasta el final del programa.

De inmediato no pararon de circular varias hipótesis sobre el motivo del llanto de la modelo, entre otras, culparon a sus compañeros Laura Ubfal y Gastón Trezeguet. Fue el ex Gran Hermano quien tomó su celular y grabó a Pérez dando sus motivos: “Sol decí que no fui yo”, pidió Gastón a través de su Instagram y ella respondió: “Estoy bien tengo alergia nada más, perdón”.

El mismo motivo dio Sol en vivo cuando Santiago del Moro le dio la palabra para dar sus explicaciones. La modelo también se animó a bromear con la situación: “Creo que por la única pareja que lloraría dentro de la casa, si veo un chape, pareja no pareja, sería la de Marcos y Julieta, ahí voy a llorar”.

