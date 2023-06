Sol Pérez le hizo una desafiante propuesta a sus seguidores, ¿vos te animarias?

Sol Pérez paralizó las redes con su musculosa al límite para incumplir las normas.

Sol Pérez es una digna representante de la disciplina, la perseverancia y el amor por el ejercicio como estilo de vida y no como deporte. En las últimas horas la famosa hizo una importante invitación que de seguro, muchos de sus fans se van a querer animar a cumplir. Luego de haber salido en la noche del lunes a correr al aire libre y de haber roto su propia marca, la modelo invitó a sus seguidores a que se sumen a la carrera Under Armour 21K Olimpicos en Buenos Aires. Sol Pérez aseguró que también asumirá el reto deportivo. Sol Pérez. (Fuente: Instagram). “Pude conmigo. Lo logré, salí a correr en el día de hoy. Mañana arranca mi día nuevamente, así que a ponerle toda la fuerza”.

Sol invitó a todos sus fans para que el 25 de junio se inscriban y participen en los 10 ó 20K de la carrera Under Amour. “Para mí es un gran desafío, así que, me encantaría poder hacerlo con ustedes. Estoy armando un team que no lo van a poder creer. Si están ustedes sería espectacular”.