Sol Pérez, invitada en “El precio Justo”, reveló secretos sobre la intimidad con su novio:“Soy cero sexual”

Al concluir el juego, la modelo habló sobre su nuevo trabajo en un noticiero y reveló algunos secretos sobre su intimidad. “Estoy muy bien por suerte. Arranqué el lunes con Noticias de 20 a 22 , un nuevo programa en Canal 26. Es una faceta nueva para mí, así que estoy acomodándome. El primer programa tenía pánico, no me salían las palabras. Ahora cuando me levanto veo todas las noticias para ver qué está pasando”, comenzó la vedette.

Luego, la ex chica del clima hizo una inesperada confesión sobre su vida amorosa: “Soy cero sexual. Guido me amenaza con salir a contar que en realidad no soy lo que la gente cree. Él quiere todos los días, a cada segundo. De hecho, a nosotros nos gusta dormir separados, en la misma cama, pero yo en una punta y él en la otra. Miramos películas haciendo ‘cucharita’, pero para descansar no; como mucho, le agarro la mano“.

Y agregó: “Guido le escapa al casamiento; tiene fobia. Cuando le pregunto me dice que si pasamos la cuarentena vemos, pero yo sé que eso es imposible”.

Finalmente, se refirió al estado de salud de su amigo Federico Bal. “Está peleándola. El es muy positivo, un luchador. Siempre vivió la vida de una manera súper divertida, es de hacer fiestas, le gusta agasajar. Cuando lo conocí me re ayudó a integrarme en el grupo del teatro, que ya estaba armado. Y lo que más admiro de él es que desde su experiencia de vida intenta ayudar al otro”, reflexionó.