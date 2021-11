Sol Pérez habló de su salud y despejó los rumores de embarazo

Después de una semana complicada y tras varios síntomas, Sol Pérez apareció en sus redes y le dedicó varios mensajes a su novio Guido, en una de sus historias de Instagram le dedicó el tema «Índigo» de Camilo y Evaluna y estallaron los rumores de embarazo. Rápidamente la conductora de canal 26 salió a despejar dudas.

«Recién nos conocíamos y ya sabía que eras el amor de mi vida», escribió en una de sus historias de Instagram Sol y compartió una foto junto a su novio. Después continuaron varias más y en una sonaba de fondo el tema con que Camilo y su esposa anunciaron la llegada de su primer hijo, motivo que alarmó a los seguidores de la modelo.

En las últimas horas, la panelista de «Nosotros a la mañana» habló en sus redes sobre su salud: «Querías contarles que esta semana no estuve yendo a entrenar y estuve faltando algunos días a trabajar porque me agarró un ataque al hígado impresionante. Suelo comer muy sano así que no sé de dónde vino pero calculo que fue un conjunto de todo.»

Ante los rumores de embarazo, Sol aclaró que usó el tema de Camilo «porque me gustaba pero no estoy embarazada. Toda la semana, todo el mundo me dijo ´estás embarazada´ porque estaba cansada, me dolía el estómago, tenía náuseas», concluyó su explicación en las redes.