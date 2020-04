Sol Pérez fue entrevistada en “LAM” y además, fue atacada por Mariana Brey

Sol Pérez y Mariana Brey protagonizaron un tenso momento en el día de hoy, en una entrevista realizada para el programa “Los Ángeles de la mañana”.

En medio de la nota, Ángel De Brito le preguntó a la modelo si aceptaría formar parte del panel, y ella respondió: “Es un programa complicado, hay que tener mucho carácter”.

“¡Mirá quien habla! Vos también sos complicada.”, le dijo Yanina Latorre. Y Sol reconoció: “Yo soy muy complicada, por eso mismo. No sé si yo me lo bancaría. Tengo carácter pero soy muy emocional, lloro por todo”.

Justo en ese momento, Mariana Brey le tiró un “carpetazo”, recordándole a la actriz la pelea que tuvo con el conductor del ciclo: “Yo soy memoriosa y alguna vez le tiraste bastante mi… al programa y dijiste que nunca te sentarías como “angelita”… Lo dijiste el año pasado”.

“Decías que te llamábamos mucho, cosa que la producción me negó. Vos misma declaraste que no querías venir al programa”, agregó la panelista, mientras Pérez escuchaba atenta.

Ante estas palabras, la rubia sostuvo: “En su momento me enojé por varias cosas y sigo sosteniendo que no la estaba pasando bien con las cosas que se decían en el programa, no voy a hacerme la que no se hace cargo de eso”.

“No estaba de acuerdo con que me digan “hdp”, inadaptada social o que había que meter a mi familia en una jaula. Eso no estuvo bueno. Yo soy memoriosa pero no soy rencorosa”, concluyó Sol, con una sonrisa en su rostro.