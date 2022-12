Sol Pérez frenó el discurso «lavado» de Agustín y le dijo lo que sienten los seguidores de Gran Hermano: «No te…»

Es uno de los casos más extraños o llamativos de todos los Gran Hermano, no sólo el de esta edición. Hace tres o cuatro semanas, nada más, Agustín era uno de los más queridos de La Casa y un candidatazo a llegar a la final. Menos de un mes después se fue con una avalancha de votos negativos, y en sus primeras horas afuera dio una explicación inverosímil de lo que pasó y fue repudiado por mucha gente: entre los que lo rechazaron estuvo Sol Pérez.

Con un discurso que pareció medio «armado» en la previa para evitar problemas o complicaciones legales, Agustín justificó todo lo que hizo adentro de la Casa -y le valió el furioso vuelco de la gente- con que «era estrategia» y que incluso había pergeñado su propia salida para nutrirse «del afuera» y volver «más fuerte y con más chances» en la instancia del repechaje.

Apenas lo escucharon decir todo eso (y que lo del drive con fotos de chicas desnudas «para usarlas si se portaban mal con él» era una mentira que se le ocurrió allí), las mismas redes sociales sociales que lo condenaron y esperaban un pedido de disculpas se expresaron con toda su fuerza en su contra. Nadie le creía. En el estudio, algunos panelistas del debate también explotaron de incredulidad y de bronca. Laura Ubfal y Sol Pérez llevaron la voz cantante.

Sobre todo Sol, que está aprovechando su paso por el debate para demostrar que puede ser ecléctica y muy llamativa en sus looks pero también en sus posiciones y en su participación en las charlas y en las discusiones. Ella no le dejó pasar una y apenas pudo le dejó en claro lo que piensa y lo que siente.

«Perdón, pero yo te escucho decir todo el tiempo «los dichos eran para que me saquen». Pero no pasaba solamente por los dichos. También hacías sentir mal por ejemplo a tu compañera Julieta con las cosas que hacías. Entonces ya no quedaba solamente en palabras», lo acusó.

«Yo tampoco te creo nada. No solamente de esto que estás diciendo que hiciste todo para que te saquen sino porque tus actitudes mostraban que iban de la mano con todo eso que vos decías. Como por ejemplo cuando dijiste «yo ya me cansé de ser respetuoso con Julieta, si no me da bola la mando a placa». Y tus actitudes después iban de la mano con eso, como por ejemplo mirarle la entrepierna y siempre decirle que tenía sucio. Eso no me parece ninguna estrategia para salir», cerró.