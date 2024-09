¿Sol Pérez embarazada? Crecen las especulaciones entre los fanáticos a raíz de una foto

Sol Pérez no pasó desapercibida en la gala de los Martín Fierro y sorprendió a todos con su hermoso vestido blanco. Sin embargo, comenzaron a correr algunos rumores de un aparente embarazo de la modelo.

El rumor comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, especialmente tras una publicación en la cuenta oficial de Telefe en Instagram, donde se mostró el look completo de Sol. Los usuarios no tardaron en expresar sus teorías y felicitar a la modelo, pese a que no hubo confirmación oficial.



La panelista, que recientemente regresó de su luna de miel en Europa junto a su esposo Guido Mazzoni, aún no dijo nada al respecto. La pareja, que se casó en noviembre de 2023, decidió tomarse unas vacaciones en agosto de este año, visitando destinos como Santorini, Grecia.

Durante la ceremonia de los Martín Fierro, Pérez estuvo nominada en la categoría a Mejor Panelista por su labor en los programas El Debate de Gran Hermano y Cortá por Lozano, ambos de Telefe.