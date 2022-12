Sol Pérez eligió a sus participantes favoritos de ‘Gran Hermano’: «Julieta me gusta mucho, me gusta Coti, es diabólica, me parece…»

Luego de una de las emisiones del debate de ‘Gran Hermano’, Sol Pérez decidió hablar en las redes sociales de Telefe. Es por esto que le pidieron que elija su top 3 de los participantes que cree que serán los finalistas del reality. Tras dudarlo un momento, Sol expresó: «Julieta me gusta mucho. Me gusta Coti, es diabólica, me parece genial… la verdad es que no lo puedo creer. Y me gusta mucho Marcos».

Semanas atrás, cuando se conocieron todos los detalles de la nominación espontánea que había hecho Coti, pero que hizo creer que la había hecho Agustín, se generó un debate sobre esta participante. La primera en expresar su postura fue Laura Ubfal, que comentó: «Lo esperaba porque juega al angelito, pero se vio que de angelito no tiene nada. Buena estrategia, me parece bárbaro, por lo menos está jugando».

Entonces, Santiago del Moro le preguntó a Marcela Tauro, que comentó: «Siniestra, pero me gusta, está jugando, ahí no van a hacer amigos». A lo que Nati Jota sentenció: «Yo entiendo que sea un juego y toda la estrategia, pero a mí me cae muy antipático que alguien mienta tanto. A mí me cae muy mal». Rápidamente, Gastón Trezeguet expresó: «A mí me encanta, me parece que empieza a jugar, es una trezeguetita en potencia».

Entonces, comentó: «Por fin vemos mentira y estrategia en ‘Gran Hermano’, a unos niveles que no pensé que habría en esta casa. Me parece una excelente jugada para afuera, porque todos estamos hablando de eso, Coti protagonista. Ahora, para adentro, con los gritos… igual zafó de los gritos y todo». En ese momento, Sol Pérez decidió opinar sobre lo que sucede con la participante: «Yo me muero, sentiría re traición. Pero, la veo y digo ‘es diabólica, me encanta’, porque realmente tiene cara de ángel».