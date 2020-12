Sol Pérez destacó la importancia de la actividad física en su vida: “Entrenar me hace sentir invencible, imparable”

La conductora subrayó que hacer ejercicios es un pilar fundamental de su día a día.

Sol Pérez tuvo un año en el que, a pesar de la pandemia, no paró ni un segundo. A su intensa y constante actividad en redes sociales se sumó su trabajo como conductora de televisión y sus estudios, ya que está cursando las últimas materias de la carrera de Derecho.

En su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores, Sol publica a diario rutinas de entrenamiento e imágenes fit. Con ellas intenta promover un estilo de vida saludable en el que el deporte y la buena alimentación representan los pilares centrales.

Más de una vez, Sol contó que desde muy chica comenzó a entrenar su cuerpo. Sin embargo, gracias a su reciente trabajo con profesionales y a cambios en su alimentación con nutricionistas de por medio, su aspecto se fue transformando poco a poco hacia lo que ella buscaba desde un comienzo.

En las últimas horas, la conductora le contó a sus seguidores qué es lo que la motiva a cuidarse tanto. “Entrenar me hace sentir invencible. Imparable”, explicó. Y también agregó: “Soy yo en mi mejor versión dirigiéndome todos los días”.

Un cambio de perspectiva

Hace unos pocos días, el foco de Sol Pérez se corrió de su vida fit y se posicionó en una confesión que hizo en el programa de Nicole Neumann. Después de atravesar varios rubros, la panelista anunció que le gustaría trabajar dentro del ámbito de la política nacional.

En diálogo con Nicole, la modelo reveló aspectos de esta nueva faceta. “¿Te ves incursionando en la política?”, le preguntó la conductora. Sol no dudó en responder: “La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no. Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro. Me gustaría”.

“Me parece que todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva”, agregó Pérez.

La conductora profundizó en su reflexión: “Me parece que ocupar un cargo político tiene que venir por el lado de querer cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes de ayuda económica, sino planes a futuro que puedan cambiar la realidad”. “Caso contrario estamos todo el tiempo metidos en una rueda donde se vuelve a repetir todo el tiempo la misma situación, y hay gente que ya no puede salir de eso”, aseguró.

Sol Pérez se mostró completamente sincera y abrió su corazón con respecto a lo que piensa tanto de la política como de la sociedad: “Hay gente que está sumamente olvidada, que quedó afuera del sistema totalmente. Se me pone la piel de gallina al pensar lo que estamos dejando a las generaciones futuras. Es tremendo”.

“Yo no sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal donde no existe ningún tipo de regla”, puntualizó Sol.

Para la presentadora, está quedando de lado lo más importante que tenemos los seres humanos, que es el “respeto por la vida del otro”. “Se están perdiendo los valores. Todo el tiempo estamos perdiendo cosas que son la base de una sociedad”, argumentó.

Nicole, conmovida por lo que expresó la rubia le dijo: “Bueno Sol, yo te voto”. “Para mí hay que empezar a cambiar en cuanto a lo público un montón de cosas que tienen que ver con lo económico. Luego de ello, van a quedar realmente los que tienen ganas de cambiar nuestro país”, concluyó la presentadora de Canal 26.