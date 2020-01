Sol Pérez beboteando de espaldas y con un ajustado short desde su camarín

Este 2020 recibió a Sol Pérez en Mar del Plata. La modelo viajó hasta la ciudad de la costa argentina para trabajar en la obra “20 millones”, en la que también se encuentran Carmen Barbieri, Marcelo de Bellis y Sebastián Almada, entre otros.

Y por supuesto la ex “chica del clima” se mantiene muy activa en sus redes sociales. Este jueves por la noche, antes de salir al escenario, publicó en su cuenta de Instagram dos fotos desde su camarín con un ajustado short de jean, un top negro y un saquito. “Hola, ¿qué tal?” escribió en el epígrafe.

El posteo tuvo más de 100.000 likes en pocas horas y cientos de comentarios de elogios por su espectacular físico. “Sos una bomba”, “Qué cuerpazo” e incluso algunos subidos de tono: “Más fuerte que tapa de asado”.

Más allá de esto, y del gran momento no solo en lo laboral sino también en lo sentimental -hace poco presentó a su nuevo novio, con quien se muestra muy enamorada- el año empezó con un susto para Sol Pérez.

En diálogo con Involucrados contó que “Arranqué el año para atrás, por un cuadro de deshidratación. Me dolía la cabeza y no tenía anginas ni nada. Llamé al médico y me dijo que estaba deshidratada y que no estaba tomando suficiente agua. Ahora estoy medicada, me dio unas gotitas para el ojo porque me lloraba todo el tiempo”.

De paso se refirió a sus publicaciones en redes sociales: “El Instagram no lo podemos abandonar… si no nos quedamos sin los curros”, dijo entre risas.