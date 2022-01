Sol Pérez anunció su casamiento con Guido Mazzoni y además confirmó la fecha.

La confirmación de la noticia es toda una bomba en el mundo del espectáculo, pero los rumores sobre un posible pedido de casamiento vienen sonando cada vez más fuerte. El interés mostrado por ambos que jamás esquivaron el tema en entrevistas periodísticas ya dejaba una señal clara sobre el futuro de ambos.

Según revelaron en A la tarde (América), Sol Pérez y Guido Mazzoni fijaron su fecha de casamiento para 2023. Fue el periodista Diego Esteves quien comenzó a dar pistas sobre una boda muy próxima a modo de incógnito. Luego de varias pistas, explicó que la ex chica del clima dará el “sí” el próximo año.

¿Quién es el hombre que conquistó el corazón de Sol?

Sol Pérez blanqueó su romance con Guido Tomás Mazzoni, abogado y dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos.

De hecho, así es como se conocieron. “Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, recordó la panelista en una entrevista con Pronto.

Jésica Cirio, Christian Sancho, Cande Ruggeri, Mariano Martínez y Nacho Viale son algunos de los tantos famosos que entrenan en los gimnasios de Guido Mazzoni. Y, obviamente, la mismísima Sol Pérez.