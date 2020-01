Sol Perez agradeció al 2019 vestida de blanco.

(Por Valentina Romero); La conductora de radio y televisión, festejo año nuevo luciendo un hermoso vestido blanco en Mar del Plata, junto a su novio, Guido Mazzoni.

En el posteo expresó: “Soy feliz con todo lo que tengo. No me puedo quejar ni del 2019 ni de mi vida en si. Gracias a dios, al universo y al mundo entero por TODO. Espero que este nuevo año traiga cosas hermosas para mi y para todos ustedes. Más amor, menos odio. Más fijarnos en nosotros mismos, mirar para adentro y no tanto lo que hace el otro. Gracias 2019 me trajiste una sobrina hermosa, un novio loco que hace de mis días mas felices, salud a la familia y nuevos laburos llenos de desafíos que disfrute al máximo. Gracias! Te espero 2020 con todas las ganas de vivir”.

Sus seguidores enloquecieron con sus palabras y lo demostraron comentadole lo que la admiren y lo merecido que tiene todo lo bueno en su vida.

