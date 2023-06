Sofía Macaggi y Silvina Escudero hicieron bailar a Anibal Pachano en la noche de “Pasaplatos Famosos”

Recientemente, «El Trece» estrenó “Pasaplatos famosos” el ciclo culinario que conduce Paula Chaves y con el que pretende levantar el bajo rating del canal. Entre las celebridades, se encontraba Silvina Escudero, quien justamente ayer, terminó siendo eliminada del certamen.

Antes de abandonar el reality, Silvina Escudero subió un divertido reel a su cuenta de Instagram, donde se la ve bailando con su compañera Sofía Maccagi “Un finde”, una de las canciones del momento. Sobre el final de la secuencia, se les sumó Aníbal Pachano con todo su glamour.

Sebastián Cobelli. Sofía Macaggi. Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

“La previa de #PasaplatosFamosos. Metimos bailecito con @sofimacaggi pero @pachanoanibalok y @sebacobelli se sumaron y llevaron todas las miradas”, escribió la bailarina al pie de su publicación.

En las imágenes, podemos apreciar a las modelos interpretando el challenge que es furor en Tik Tok. De fondo, se ve al ex futbolista con un delantal naranja bailando al compás de la música.

Aníbal Pachano. Sofía Macaggi. Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

Aníbal Pachano. Sofía Macaggi. Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

Mientras tanto, el reconocido bailarín molestaba a las chicas detrás de cámara con una plantita de brócoli. Fue entonces que Sofía Macaggi decidió meterlo en escena para terminar bailando todos juntos, demostrando el gran ambiente laboral que disfrutan en “El Trece”.

La última eliminada

La ex novia de Matías Alé es la nueva eliminada de “Pasaplatos famosos”, tras perder en la definición frente a Gabriel Oliveri. Según comentó el jurado, su plato tuvo algunas fisuras en cuestiones de cocción y por eso decidieron inclinarse por el participante del equipo verde.

Silvina Escudero. Gabriel Oliveri. (Fuente: El Trece).

“La verdad que no sé cocinar, y me hubiese gustado seguir para aprender mucho más, porque en los dos que hice aprendí un montón. Pero bueno, me seguirá cocinando mi marido, así que yo ya no voy a aprender más”, agregó con humor Silvina Escudero, antes de despedirse del certamen.