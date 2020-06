Sofía, la joven del sur de la provincia de Bs As que revoluciona Instagram

Una conocida de la casa. Sofía, esta joven oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, sudoeste de la provincia de Bs As, publicó fotos que la verdad, causó furor en su cuenta de Instagram. Y decíamos conocida de la casa, porque durante el verano, fue nuestra “Chica de la Semana”.

¿CÓMO TE FUE CON TUS SEGUIDORES LUEGO DE LA PRIMER NOTA QUE TE HICIMOS DONDE FUISTE LA CHICA DE LA SEMANA?

*Me fue bastante bien, me escribían para decirme qué estuvo buena la nota, opinaban y me preguntaban por cosas que vieron en la nota y no sabían.

VIMOS QUE ESTAS MÁS ACTIVA, QUE MOSTRAS MAS DE LOLA, COLA, COSA QUE ANTES ERAS DE MOSTRAR TU COLA PERFECTA Y ESTA BIEN SER LIBRE EN ESE ASPECTO.

*Sí, yo por mí todo el tiempo con las fotos pero a veces por el estudio cuelgo varios días.

¿SOLA O DE NOVIA?

*Sí, sigo sola jaja.

¿EN CUARENTENA COMO LA VENÍS LLEVANDO, PORQUE YA VAMOS MUCHOS DIAS. EN QUE TE AFECTA MAS?

*Me afecta bastante a mis ganas de salir a bailar, ver a mis amigas, ir al gimnasio y poder ir a ver a mi familia.

¿TENDRÍAS UN PERMITIDO CON ALGUNA DE NUESTRAS CHICA DE LA SEMANA?

*Permitido no jaja, aunque todas las chicas de la semana son muy hermosas.

¿TE GUSTA POSAR MAS DE COLA O EN TOPLESS?

*La cola, pero me encantan las dos igual, jaja.

¿MUCHA TRANSPARENCIA VIMOS, TE GUSTA NO?

*Si, me encanta!!!

¿TE ESCRIBEN LAS CHICAS Y SE TE LANZAN?

*Siempre alguna escribe, no es usual pero sí.

