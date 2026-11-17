La felicidad no podría ser mayor para Sofía Jujuy Jiménez, quien anunció recientemente que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, a través de un conmovedor posteo en sus redes sociales.

La buena nueva llegó por medio de un posteo de Instagram, en donde Sofía Jujuy Jiménez compartió algunas postales que daban cuenta tanto del resultado positivo en el test de embarazo, como así también las primeras ecografías de su bebé.

“Soñé tanto con este momento…no puedo creer que está sucediendo. No puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá” , expresó la modelo y, en otra de las imágenes, visiblemente emocionada, agregó: “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total”.

La modelo enseñó una serie de imágenes con las que daba cuenta el momento de pura felicidad que atraviesa. Fuente: (Instagram)

Un amor que se multiplica

En otro de los registros, compartió unas palabras destinadas a su pareja, y al momento tan especial que viven y que sin duda alguna cambió y cambiará sus vidas por completo. “Armar una familia con vos, mi amor. Mi sueño desde el día en que te conocí. Hola, mejor papá del mundo”, expresó la influencer .

En las imágenes y en sus palabras se aprecia su gran emoción por esta noticia. Fuente: (Instagram)

También compartió algunos contenidos vinculados al momento en el que le compartió la noticia a sus seres queridos, con abrazos, expresiones de cariño e instantes que daban cuenta del feliz presente que vive.

“Piel xeneize desde la panza, ¡obvio!”, agregó junto a otra de las imágenes, en la que se ve a Sofía y a su pareja tocar su pancita, mientras disfrutaban de un partido de Boca Juniors, el club del que ambos son hinchas.

Por otra parte, Sofía Jujuy Jiménez compartió una imagen junto a Gustavo Qüerio Hormaechea durante la peregrinación a Luján, y donde destacó que “fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita”. Como era de esperarse, la pareja recibió miles de likes y numerosos mensajes de felicitaciones, tanto de otras personalidades y famosos como de sus seguidores