Sofía Jujuy habló de su relación con Juan Martín del Potro: “Nos queremos mucho”

Al aire de PH, la modelo confesó si volvería con el tenista y reveló que en un principio no tenía ni idea de lo importante que era el deportista a nivel mundial.

Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro fueron una de las tantas parejas que se separaron durante la cuarentena. Y aunque había rumores de crisis desde antes que se instalara el aislamiento, parece que terminó de concretarse durante su breve convivencia luego del viaje que hicieron juntos a Miami. Al aire de PH: Podemos Hablar, la modelo habló de su relación con el tenista, reveló si volvería con él y confesó que en un principio no tenía ni idea de lo importante que era el deportista a nivel mundial.

“Reconozco que tengo mi burbuja. Estaba al tanto de quién era él pero el tenis no me importaba. Cuando lo conocí me llamó la atención porque es alto y tiene toda una presencia y sabía que jugaba al tenis pero tampoco tenía una noción de que era tan groso. En ese viaje a Roma que él me invitó tomé dimensión de todo”, explicó Jujuy desde el Punto de Encuentro.