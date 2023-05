Sofía Jiménez relató cómo hizo su familia para salir adelante luego de la tragedia familiar

En medio de una entrevista con Infobae, Sofía Jiménez relató una trágica historia familiar y no logró contener la emoción y llanto por todo lo sucedido.

Si bien dijo que ya la había contado públicamente en un programa conducido por Gerardo Rozín, lo cierto es que la historia de los abuelos de Sofía Jiménez era desconocida para muchos.

Sofía Jiménez. (Fuente: Instagram).

Ante la consulta, la modelo comenzó recordando ese momento donde lo dijo por primera vez ante las cámaras y manifestando que “era grabado. Entonces cuando salgo de ahí me dije: Ay, no, esto no me involucra solo a mí; tengo a mis tías, a mis primas, y capaz que sale en todos lados”.

Fue en ese instante donde Jujuy retomó el relató y contó la historia de sus abuelos (los padres de su mamá), donde el varón quedó preso por haber matado a su esposa y la madre de sus hijas. "Fueron huérfanas, podrían haber terminado odiando a los hombres, y la verdad es que nos criaron desde el amor, no desde el resentimiento. Una tragedia muy fea" recordó Sofía, sintiendo empatía por la vida que le toco vivir a su propia madre.

Sin embargo, tras la exposición pública del tema contó que recibió el apoyo de su familia, dado que la mediatización podría llegar a salvar a otras personas.

Padres e hijos

En esa línea, Jujuy comentó que luego de que su abuelo salga de la cárcel no fue a buscar a sus hijas, algo que a su mamá le había dolido mucho.

