Sofía Jiménez filtró las mejores fotos de la despedida de soltera de su hermana Inés

La actriz Sofía Jiménez vivió como nunca la inolvidable despedida de soltera de su hermana mayor, Inés Jiménez, en la provincia de Mendoza. Sin embargo, esta ocasión íntima no fue tan privada como se esperaba, ya que las fotos del evento fueron filtradas por la actriz en su Instagram.

El evento, que tuvo lugar en un pintoresco viñedo de la región, estuvo cargado de emociones y buenos momentos que la modelo Sofía Jiménez subió a las redes. Los amigos más cercanos y familiares de Inés se reunieron para compartir una noche llena de diversión y complicidad.

Inés y Sofía. (Fuente: Instagram).

Como era de esperarse, el vino fue el protagonista indiscutible de la velada, brindando un ambiente festivo y distendido. Sin lugar a duda fue una tarde de despedida de soltera sin igual, llena de amor y mucho cariño.

Las imágenes filtradas revelan la felicidad y el entusiasmo de Inés en esta etapa previa a su matrimonio. En una de las fotos, se puede apreciar a la futura novia rodeada de sus amigas más cercanas, todas luciendo hermosos vestidos y disfrutando de una cómoda tarde entre risas y confidencias.

Inés y Sofía. (Fuente: Instagram).

Sofía Jiménez compartió unas tiernas palabras que revelan el amor y la admiración que siente por su hermana mayor: «Se casa la Inus y mi cora no puede más de la felicidad. Sos todo lo que está bien en esta vida. Verte y sentirte feliz me emociona a seguir creciendo juntas ¡Te amo!».

Esta declaración de Sofía refleja el vínculo estrecho y lleno de complicidad que existe entre las dos hermanas, evidenciando el apoyo incondicional que se brindan mutuamente. Además, deja en claro que la despedida de soltera de su hermana fue un momento especial no solo para la futura novia, sino también para su familia.

Inés y Sofía. (Fuente: Instagram).

Despedida de soltera. (Fuente: Instagram).

Inés Jiménez se casará con su novio Mauro Panetta, con quien tiene una relación de más de 8 años y comparte la pasión de viajar por el mundo y el amor a Racing.

Inés Jiménez y Mauro Panetta. (Fuente: Instagram).

Sofía Jiméneza arrasa con su look

Inés lució un hermoso vestido blanco con tiara de rosas, top de encajes y tul francés. A esto, la futura novia le combinó unas pantimedias, botas a tono y un tapado de corderito.

Sofía. (Fuente: Instagram).

Sofía. (Fuente: Instagram).

Para no opacar a la novia en su despedida de soltera, Sofía Jiménez vistió con un delicado vestido mini negro Cut Out con arnés y unos borcegos. El toque chic se lo dieron sus accesorios en cuero, como su cinto y sus guantes largos. ¡También sus lentes de sol oscuros que la hacen ver muy next in fashion!