Sofía Clerici se mostró “ENTRE CASA” en un posteo que es un escándalo.

A horas que el gobierno recomendara tener “sexo virtual” para evitar contagios por el coronavirus, lo noticia generó tanta repercusión que fue tendencia en la red social del pajarito.

Pero claro, la gente ya busca muchas maneras para hacer la cuarentena algo más llevadera y la que parece tener muy claro cómo llamar la atención, es Sofía Clerici, quien volvió al ruedo y se viene instalando nuevamente en los medios.

En esta oportunidad y como lo viene haciendo hace unos días, realizó un osado posteo en la que se la ve muy sexy, a tal punto que si la morocha quien lleva unos hermosos tatuajes en todo su cuerpo, inclusive, en sus zonas más íntimas, se dedicara a leer los cientos y cientos de mensajes privados y públicos en su cuenta de Instagram, podría encontrar a más de uno cumpliendo con lo solicitado por el gobierno, que es lo del “sexo virtual”, pero….no sería lo mismo, ya que en éste particular caso, Clerici se luce bien bomba con diminuta tanga, top que deja asomar sus lolas y unas bucaneras bien altas que le hace una cola mucho mejor que la que ya de por sí tiene, solo se la ve posando y no cumpliría con el otro 50% para que sea el real sexo virtual.

Por lo pronto, los muchachos igual se lo agraden y le dejan mensajes como:” Hayyy pero bueno con vos no me aburro ni un segundo”, “Sos una bomba”, “Con ese look y con el de ayer como te tomabas la lechita, no paro de tocarme”. Y muchos mensajes más, que van subiendo más la tonada todavía.

Mientras algunos piden que el “sexo virtual” sea obligatorio con estas diosas bien argentinas, a conformarse con los posteos, porque lo demás, quedará solo como anécdota.